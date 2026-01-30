Festival de Viña 2026: Rafael Araneda se va de tarro y confirma a coanimador que acompañará a Karen Doggenweiler

Cada vez falta menos para el Festival de Viña 2026, evento que será animado por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

Y al igual que el año pasado, el certamen contará con coanimadores, quienes tendrán la responsabilidad de acompañar a los animadores.

En concreto estarám con Karen Doggenweiler y Rafael Araneda en la presentación de la competencia folclórica.

Y recientemente, el mismo animador se fue de tarro y dio a conocer que nombre de un conocido periodista, quien acompañará a la figura de Mucho Gusto en uno de los días del Festival de Viña.

Rafael Araneda revela «sin querer» el nombre de uno de los coanimadores del Festival de Viña 2026

Durante la jornada de este viernes, Rafael Araneda se fue de tarro en un contacto con el matinal de Mega Mucho Gusto y adelantó que Karim Butte será uno de los coanimadores.

«Yo lo único que quiero es ver a Karim sobre el escenario de la Quinta Vergara, mañana mismo», indicó el comunicador en esta oportunidad.

En este sentido, el periodista, quien fue lector de noticias en CHV y ahora es parte del matinal le pidió un consejo a Rafael Araneda. Frente a esto, el locutor de Radio Pudahuel le contestó: «Qué consejo, debes pasarlo bien, vas a estar al lado de Karen, lo vas a hacer bien».

Ante esto, Karen Doggenweiler intentó frenar a su comañero por hacer anuncios que todavía no son oficiales. Sin embargo, Rafael Araneda señaló: «¿Por qué? Pero si yo lo he leído en todas partes, qué tremenda novedad. ¿Me fui de tarro?».

Vale señalar que todavía no se confirma ningún coanimador del Festival de Viña 2026. Sin embargo, en espacios de farándula han sonado nombres como el de Carolina Arregui y Fernando Godoy.

Recordemos que el certamen viñamarino se llevará a cabo entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google