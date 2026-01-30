Brilló en múltiples películas: Muere Catherine O’Hara, destacada actriz que interpretó a la madre de Kevin en «Mi Pobre Angelito»

Durante la jornada de este viernes, el medio estadounidense, TMZ dio a concoer la muerte de la destacada actriz, Catherine O’Hara de 71 años, quien era recordada por su papel en «Mi Pobre Angelito».

De acuerdo al portal ya nombrado, esta lamentable noticia fue confirmada por «dos fuentes con conocimiento directo» de este hecho.

Sin embargo, hasta ahora no se ha dado conocer el motivo de la muerte. De este modo, existe gran incertidumbre en el mundo del espectáculo.

La destacada trayectoria de Catherine O’Hara

La actriz es recordada por interpretar a la madre de Kevin McCallister en las dos primeras entregas de «Mi Pobre Angelito». Mientras que años después hizo el papel de Moira Rose en la serie Schitt’s Creek.

Además, la intérprete fue parte de destacadas cintas como «Best in Show», «A Mighty Wind» y «Beetlejuice».

Por otro lado, dentro de sus últimos trabajos se encuentran la segunda temporada de «The last of us», donde hizo el papel de una sobreviviente y terapeuta. A esta se le suma la comedia «El estudio» de Apple TV+, interpretó a una ejecutiva. Estos dos proyectos le valieron ser nominada a la versión del 2025 de los Emmy.

Vale señalar que los inicios de su carrera se dieron en Canadá. Estuvo en el espacio «Second City Television» (SCTV), dode estuvieron otros frandes talentos como Eugene Levy, John Candy y Rick Moranis.

También te podría interesar en leer en RadioActiva: Estuvo preso por 27 años por un delito que no cometió, fue liberado y ahora se hace viral por su reacción tras volver a jugar videojuegos

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google