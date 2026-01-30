Estuvo preso por 27 años por un delito que no cometió, fue liberado y ahora se hace viral por su reacción tras volver a jugar videojuegos
Después de casi tres décadas tras las rejas, el hombre se mostró sorprendido por como ha ido avanzando la tecnología.
Recientemente, un hombre que estuvo por varios años en la cárcel salió en libertad y se hizo viral en redes por protagonizar un llamativo momento.
Se trata de Bryan Hooper, originario de Minneapolis. Según informó ADN, el hombre fue condenado en 1999 por un homicidio que no cometió.
Y recientemente, después de 27 años fue liberado y comenzó una nueva etapa en un mundo que ha cambiado mucho desde que perdió su libertad.
Hombre pasó 27 años preso y ahora se hace viral por jugar videojuegos
A través de redes sociales comenzó a circular un registro del individuo, quien protagoniza una cotidiana situación. Jugar PlayStation junto a su sobrino.
De este modo, se escucha que Bryan Hooper indica: «No sabía que hacía esto (mando), pero cada vez que alguien me toca en el juego, vibra. Pensé que algo andaba mal con el control, ¿sabes?».
El hombre dio a conocer que disfruta su libertar y que ahora se enfrenta al desafío de aprender a jugar videojuegos. Además, reveló que dentro de sus planes está probar juegos como Grand Theft Auto 5, Madden NFL y más.
«Me va a tomar un poco de tiempo aprender esto. Estaba acostumbrado a jugar con un joystick y un solo botón», expresó Hooper , quien se reía de cómo ha ido avanzando la tecnología.
After 27 years in prison without seeing the world, he played a PS5, and his reaction was priceless 😄 pic.twitter.com/UhYXEW2E8S
— TheGameVerse (@TheGameVerse) January 26, 2026
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.