Padre e hijo llegarán al reality de Canal 13: cantante urbano es el último famoso confirmado de «Vecinos al límite»

Cada vez falta menos para el tan esperado nuevo reality de Canal 13, «Vecinos al límite» y recientemente se anunció al último famoso que será parte del espacio.

Vale señalar que este programa contará con cuantro equipos, los que serán liderados por un famoso y serán secundado por otros. Mientras que el resto de participantes serán desconocidos. Estos equipos compertirán por conseguir la mejor casa y evitar ser desalojado.

De este modo, ya se había anunciado a Alejandra Fosalba y Felipe Contreras encabezando uno, Paula Pavic y Carla Ballero otro, y Joche Bibbó con Princeso otro.

En este sentido, de los famosos, solamente faltaba que se anunciara quien acompañará a Kanela en la misión de liderar un equipo.

En tanto, este sábado se ecogerán a los desconocidos en un casting masivo.

Confirman a nuevo participante de «Vecinos al límite»

Y el reciente confirmado es una persona de total confianza de Kanela, su hijo, el cantante urbano e influencer Bastián «Bimza» Muñoz.

Vale señalar que el joven suma más de 30 mil seguidores en Instagram. Mientras que en Spotify suma más de 10 mil oyentes mensuales.

Por otro lado, tiene temas como «Duele Amarte» con Noche de Brujas, «Adrenalina», «KLK HAY», «Sin Estrés», «Kalma», «Despertar» y «No esperar más». Además, ha colaborado con artistas como Tunnechikidd y Tobal MJ.

Bastián «Bimza» Muñoz tiene un hijo de tres años. Además, actualmente está en una relación de tres años con Trini Neira, hija de Pamela Díaz.

Este sábado, el joven junta a Kanela tendrá que seleccionar a los 4 integrantes que compondrán su equipo, en el casting abierto que se realizará desde las 8 de la mañana en el Centro Parque del Parque Araucano. De esta instancia saldrá un total de 16 desconocidos que completarán a los participantes del programa.

En este sentido, Bimza indicó que buscará «gente soñadora, disciplinada, motivadora y no superficial». Además, que va a valorar «que tengan historias reales de esfuerzo».

