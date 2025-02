«The Last of Us»: HBO reveló cuántas temporadas se espera que tenga la famosa serie

Cada vez queda menos para la segunda temporada de la serie «The Last of Us» llegué a las plataformas de HBO y MAX. Específicamente esto será en el mes de abril.

Y todavía quedarían más capítulos según información que se conoció recientemente.

«No tenemos un plan completo ni definitivo, pero creo que serán cuatro temporadas», afirmó Francesca Orsi, directora de producciones de drama de la plataforma HBO en conversaciones a Deadline.

Aunque no quiso confirmar nada de momento, también agregó: «No me gustaría confirmarlo, pero parece que esta temporada y dos temporadas más después de esta, y habremos terminado» dijo Orsi.

Esta explicación tiene total congruencia con lo que han dicho los creadores de la serie, en ocasiones anteriores. Neil Druckmann y Craig Mazin, habrían mencionado que esta segunda entrega de la saga, no cubriría completamente la historia de «The Last of Us II». De este modo, necesitaran más capítulos para poder cubrirla completamente.

«Creo que es bastante probable que nuestra historia se extienda más allá de la tercera temporada. ¿Cuánto más allá? No sabría decirlo«, expresó Craig Mazin, en una entrevista para el medio digital Entertainment Weekly.

«Y eso no quiere decir que no haya otras historias que se puedan contar, pero esta historia es la que Neil y yo estamos contando», añadió Mazin.

Cuantas temporadas tendrá «The Last of Us»

Además de los datos entregados anteriormente, de los capítulos que necesitarían los creadores para terminar con la parte dos del juego y la historia de «The Last of Us II» es muy posible que la compañía desarrolladora de videojuegos Naughty Dog podría desarrollar una tercera parte del popular juego.

«Tras cinco años de paz después de los acontecimientos de la primera temporada, el pasado común de Joel y Ellie les alcanza, llevándolos a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás», explica parte de la sinopsis oficial de la segunda temporada de serie.

Recordemos que los encargados de le entrega HBO y Max, solamente oficializaron el mes de lanzamiento de la segunda temporada de la tan esperada serie, pero aún no sale a la luz la fecha y día exacto de aquel mes, de este 2025.