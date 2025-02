Tras sufrir parálisis facial en pleno «Hay que decirlo»: actualizan estado de salud de Pamela Díaz

Durante la jornada de ayer, miércoles 12 de febrero, Pamela Díaz vivió una inesperada situación en «Hay que decirlo». Resulta que tuvo que retirarse en pleno programa debido a un problema de salud.

En concreto, «La Fiera» sufrió una parálisis facial debido a estrés.

Vale señalar que mientras se desarrollaba el programa de Canal 13, Pamela Díaz señaló que sentía algo raro en su rostro.

«Hace como dos días me dio algo raro. Que cuando hablo se me va la boca para el lado y cuando di la mención (comercial) se me dobló la lengua», mencionó.

Posteriormente, la conductora de «Hay que decirlo» tuvo que abandonar el espacio.

Actualizan estado de salud de Pamela Díaz tras sufrir parálisis facial

Luego de que «La Fiera» tuvo que abandonar el espacio de Canal 13, se supo que se trataba de una parálisis facial debido al estrés. Sin embargo, esto fue controlado a tiempo.

Y durante la jornada de este jueves, en «Mucho Gusto», José Antonio Neme se comunicó con Verónica Silva, asistente de Pamela Díaz, que la acompañó a urgencias.

«Gracias por tu preocupación, José (Neme), la Pame está bien. Tuvo una parálisis facial leve ayer. La verdad es que insistí para llevarla (a la clínica), porque a ella no le dolía nada», indicó.

Además, comentó que Pamela Díaz, «no tuvo ningún tipo de complicación… Me refiero que tuviese otras cosas, no tenía nada de eso».

En este sentido, también expresó: «Hoy día ya amaneció mejor, se va a ir dos días a descansar con sus padres y ahí ver cómo va evolucionando todo».

Además, según informó Página 7, en primera instancia, Pamela Díaz se va a ausentar de «Hay que decirlo» hasta mañana viernes.

También te puede interesar: ¿Hubo infidelidad?: confirman quiebre de popular pareja de actores y él ya es vinculado con otra destacada actriz