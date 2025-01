Conoce a los nuevos personajes de la segunda temporada de «The Last Of Us»: ¡Estarán junto a Pedro Pascal!

La segunda temporada de «The Last Of Us» está a la vuelta de la esquina. Recordemos que esta es una de las series más esperadas de este año, tras el éxito de la primera temporada en 2023.

Y recientemente, Max confirmó mediante un tráiler de un minuto que la serie volverá en abril. En él, se mostraron imágenes inéditas de los protagonistas, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey). Pero también, pudimos ver a algunos de los nuevos personajes que integrarán la próxima temporada de la serie de HBO.

¿Quiénes son los nuevos personajes de The Last Of Us?

Sin duda, un personaje muy importante de esta segunda temporada es Abigail «Abby» Anderson. Como en el videojuego, se espera que Abby tenga un rol protagónico en la serie. El personaje será interpretado por la actriz estadounidense Kaitlyn Dever. Dever es conocida por sus papeles en series como Justified (2010), Last Man Standing (2011), Inconcebible (2019) y Dopesick (2021).

Abby es un personaje muy polémico de la saga de videojuegos, así que se espera mucho de este en la serie.

Otro personaje clave de la nueva temporada es el de Dina, que será interpretado por la actriz peruana Isabela Merced, conocida por su participación en «Transformers: El último Caballero» (2017) y «Madame Web» (2024). Este es un personaje fundamental para el desarrollo personal de Ellie, la protagonista.

Por otro lado, Jeffrey Wright, quien posee un Globo de Oro como mejor actor de reparto, será el encargado de darle vida a Isaac Dixon, un líder fundamental en la historia que viene para la segunda temporada. Wright es quien está más familiarizado está con el personaje y la saga, ya que también realizó el doblaje de Isaac Dixon en «The Last Of Us Part II», el segundo videojuego.

También hay otros personajes nuevos como el de Jesse, un miembro de las luciérnagas, interpretado por Young Mazino. Ariela Barer será Mel y Tati Gabrielle interpretará a Nora, miembros de un nuevo grupo. Además, esta temporada contará con la actriz Catherine O’Hara, como invitada especial, reconocida por su papel como Kate McCallister, la madre del travieso Kevin en «Mi Pobre Angelito».

Además, Spencer Lord interpretará a Owen.