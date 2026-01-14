Revelan que este sería el primer coanimador del Festival de Viña 2026: acompañaría a Karen Doggenweiler

Cada vez falta menos para el tan esperado Festival de Viña 2026. De este modo, desde la organización están trabajando para afinar detalles.

En este sentido, en el programa «Sígueme» de TV+, dieron a conocer que al igual que en 2025, el certamen contaría nuevamente con coanimadores.

Recordemos que esto fue implementado por Mega en el Festival de Viña 2025. De este modo, diversos rostros del espectáculo acompañaron a los animadores en las presentaciones de las competencias folclórica e internacional.

Rafa Araneda estuvo acompañado por Paola Volpato y Tita Ureta. En tanto, Karen Doggenweiler estuvo en el escenario con José Antonio Neme, Pancho Melo y Rodrigo Sepúlveda.

Aseguran que popular actor sería coanimador del Festival de Viña 2026

Esta dinámica fue bien valorada, por lo que se volvería a realizar durante la próxima versión del Festival de Viña. De este modo, ya se habría definido a un coanimador.

Según indicó el periodista Michael Roldán en «Sígueme» se trataría ni más ni menos de que de Fernando Godoy. De este modo, el popular actor acompañaría a Karen Doggenweiler en el escenario.

En caso de que se confirme la información, el intérprete sería el primer coanimador confirmado del Festival de Viña 2026. De este modo, todavía quedarían cinco conductores por anunciar.

Esta noticia fue vista con buenos ojos por parte del panel del programa de TV+, donde destacaron las capacidad del actor. De hecho, Catalina Pulido recordó su participación en el Festival de Dichato y expresó: «Yo creo que se puede comer al monstruo».

Vale señalar que actualmente Fernando Godoy no está trabajando en ninguna teleserie. Sin embargo, es parte del reality de Mega, «El Internado», al que llegó después de la salida de Fran García-Huidobro.

