Filtran fotografía de Cony Capelli a los besos con su nueva conquista: «Está conociendo a alguien»

Cony Capelli no pasa desapercibida en el mundo del espectáculo. La ganadora de la primera versión de Gran Hermano Chile frecuentemente genera noticia por su participación en Fiebre de Baile o por protagonizar otro tipo de le polémicas.

En este sentido, constantemente se habla con respecto a su vida amorosa. En este sentido, la figura de TV ha desmentido múltiples rumores que han surgido sobre supuestos rumores.

No obstante, recientemente la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez, compartió una fotografía en la que se puede ver a Cony Capelli a los besos con un misterioso galán.

Si bien, la exchica reality no suele ventilar su vida personal, el misterioso galán compartió registros junto a la bailarina, las que se viralizaron rápidamente.

¿Nuevo romance? Cecilia Gutiérrez filtra fotografía de Cony Capelli con misterioso galán

A través de historias en su cuenta de Instagram, Cecilia Gutiérrez dio a conocer que recibió unas fotografías de la ex Gran Hermano.

«Me llegaron unas fotos de Cony Capelli y su nueva conquista. Estuve preguntando y me dicen que ella efectivamente está conociendo a alguien y no es que esté pololeando, ni nada formal», partió señalando.

«Está saliendo, conociendo a alguien, llevan un par de citas, y él subió a sus mejores amigos una foto, que luego borró, por supuesto, pero ya era tarde. Las PDI del Instagram ya habían sacado pantallazos», añadió Cecilia Gutiérrez.

Según informó La Cuarta, al parecer el galán con el que está saliendo Cony Capelli no está ligado al momento de la televisión. Además, la exchica reality no ha querido entregar detalles con respecto a este nuevo romance.

Revisa las fotografías a continuación:

