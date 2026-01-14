Popular actriz anuncia que espera a su tercer hijo junto a futbolista nacional: «Me siento tan amada, segura y tranquila»

Recientemente, la popular actriz Rocío Toscano dio a conocer que se encuentra esperando un hijo junto al futbolista Agustín Ambiado de Provincial Osorno.

Vale señalar que será el tercer hijo de la intérprete y el primero en común con su nueva pareja.

Rocío Toscano anuncia que está embarazada

La intérprete dio a conocer la tremenda noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram. De este modo, compartió una serie de fotografías. En la primera aparece la ecografía. Mientras que en otros registros se puede ver su guatita, su pareja y sus mellizos Luca y Mila.

«No sé cómo expresar mi felicidad por aquí. Todo ha sido muy lindo desde el segundo 1 hasta ahora, con él, con ellos, con este nuevo proceso», señaló Rocío Toscano.

Además, la actriz expresó: «Me siento tan amada, segura y tranquila en todo sentido. No cambiaría nada, ni un segundo de mi vida, ninguna decisión, ninguna etapa».

«Si tuviera que pasar por todos los traumas y dolores que he pasado a lo largo de mi vida, lo haría mil veces solo para llegar acá siempre, a este presente siempre», añadió Rocío Toscano.

En este contexto, la intérprete también tuvo palabras para su pareja, Agustín Ambiado. «Feliz de estar creando vida nuevamente, al lado de mi Agus, ¿cómo te explico lo hermoso que es? Me cuida tanto, me consiente, me regalonea, me ama de tan linda forma», escribió.

Además, la actriz indicó: «Me impacta la calidad de persona que es, bello y bueno por dentro y por fuera. Te amo, mi vida, no me cabe ninguna duda de que serás el mejor papá del universo».

Y para finalizar, Rocío Toscano expresó: «Agradecida de la vida y muy feliz con mi presente».

