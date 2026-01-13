Calor en la Región Metropolitana: Iván Torres revela las preocupantes temperaturas que se esperan para los próximos días en Santiago
Esta mañana, el meteorólogo de TVN entregó su pronóstico del tiempo para los próximos días y adelantó que se vienen jornadas con intenso calor en Santiago. Revisa el reporte del especialista a continuación.
