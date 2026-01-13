13 Ene, 2026. 18:01 hrs

Calor en la Región Metropolitana: Iván Torres revela las preocupantes temperaturas que se esperan para los próximos días en Santiago

Esta mañana, el meteorólogo de TVN entregó su pronóstico del tiempo para los próximos días y adelantó que se vienen jornadas con intenso calor en Santiago. Revisa el reporte del especialista a continuación.

Por Iván López

También te podría interesar: Reconocido periodista de Canal 13 sufrió millonario robo durante cobertura: «Se me vino el mundo abajo»

Contenido patrocinado

VIDEOS RELACIONADOS

Lo Último