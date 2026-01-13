Reconocido periodista de Canal 13 sufrió millonario robo durante cobertura: «Se me vino el mundo abajo»

Un reconocido periodista que se desempeña como corresponsal de Canal 13 fue víctima de un millonario robo. Esto mientras cubría el evento «La Carbonada de Locos más grande de Chile», en la comuna de Los Vilos, región de Coquimbo.

Se trata de Carlos Alberto López, recordado por su trabajo en Alerta Máxima en Chilevisión.

De acuerdo a lo informado por el Diario La Región, de Coquimbo, al reportero le robaron su dispositivo móvil sin que se diera cuenta durante el evento.

«Se me vino el mundo abajo. El celular es una de mis principales herramientas para trabajar y ahora estaba apagado. Con el apoyo de mi familia, bloqueamos la línea para que no hicieran mal uso de mis datos, y me trasladé hasta el complejo de la PDI de Los Vilos, donde acogieron mi denuncia», indicó el periodista de Canal 13.

Periodista de Canal 13 logró recuperar su celular

Vale señalar que esta complicada situación tuvo un buen final para el comunicador.

«Recibimos la denuncia y desarrollamos diversas acciones de análisis criminal e inteligencia policial, en conjunto con el Ministerio Público, estableciendo la ubicación en un domicilio de Illapel», indicó el prefecto Carlos Paz, jefe de la Prefectura Provincial de Choapa.

«Con la autorización judicial para la entrada y registro del inmueble, nuestros detectives se desplegaron y procedieron con la recuperación del dispositivo de alta gama, además de la detención del portador del móvil, por el delito de receptación flagrante», agregó.

Vale señalar que el detenido fue un chileno de 29 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público. Tras esto, la PDI coordinó la entrega del celular, el cual está avaluado en 1 millón 300 mil pesos.

