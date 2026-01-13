No saben de ella desde Año Nuevo: Reportan presunta desaparición de popular influencer chilena
Un amigo de ella compartió en redes sociales que estuvo intentando contactar a la influencer, pero que no ha tenido éxito.
Recientemente, se generó gran preocupación por una popular influencer nacional. Esto debido a que a través de redes sociales se dio a conocer su presunta desaparición.
Se trata de Valentina Gutiérrez, conocida como «Vale Gut», quien se hizo conocida en el mundo del internet por la creación de videos sexuales.
Esta noticia fue advertida por Radio ADN, después de que a través de redes sociales, cercanos a la influencer dieran a conocer que no se han podido comunicar con ellos hace varios días.
Reportan posible desaparición de «Vale Gut»
Un amigo de Vale Gut dio a conocer que no ha sabido nada de ella desde que las fiestas de Año Nuevo.
«Mucha gente me está preguntando sobre la Vale y la verdad no sé absolutamente nada de ella desde hace aproximadamente dos semanas», indicó.
Además, compartió una captura de pantalla donde se puede ver que ha tratado de comunicarse con ella a través de WhatsApp, pero que no ha tenido éxito.
«No le llegó (el mensaje).si alguien sabe algo, no duden en decirme», indicó para pedir información con respecto al paradero de la influencer
Vale señalar que esta situación de Vale Gut ha generado gran impacto y diversas cuentas de Instagram han difundido la información.
«Para el año nuevo subió unas historias con un tipo dando a entender que dejaría todo por él»; «El 2 de enero andaba en audiencia»; «Debe estar vacilando déjenla piola siempre pasa lo mismo cuando se quiere desaparecer»; «Ojalá este bien», fueron algunos de los comentarios que recibió un post publicado por la cuenta de Instagram @tiofarandula.vip.
Vale señalar que por ahora no hay información oficial con respecto al paradero de Valentina Gutiérrez. De este modo, existe gran preocupación entre sus seguidores en redes sociales.
