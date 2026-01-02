Jean Philippe Cretton revela que tomó una decisión que nunca había tomado para Año Nuevo: «Primera vez en mi vida»

Recientemente, Jean Philippe Cretton dio mucho que hablar tras hacer una inesperada confesión relacionada con su reciente celebración de Año Nuevo.

El rostro de TVN recurrió a su cuenta de Instagram en el marco de esta esperada fiesta tomó una llamativa decisión.

Resulta que Jean Philippe Cretton celebró de una manera distinta a como lo había hecho en otras ocasiones y recibió el 2026 completamente solo.

El Año Nuevo de Jean Philippe Cretton

El comunicador compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que señaló: «Muy feliz año, que sea de mucho cariño para ustedes mismos, sus familias, amigos y amigas».

Posteriormente, explicó los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión. «Como buen acuariano que me gustan las cosas distintas, especiales. Anoche tomé la decisión, por primera vez en mi vida, de pasar un año nuevo totalmente solo», expresó Jean Philippe Cretton.

Vale señalar que el animador dio a conocer que esta situación no le resultó incómoda y que fue una experiencia positiva. «Lo pasé la raja, me encantó», indicó.

En este contexto, contó detalles de cómo vivió la llegada de las 12 de la madrugada. «A las 12:00 de la noche en punto puse ‘Bitter Sweet Symphony’ de The Verve, que es de mis bandas referenciales, mis bandas favoritas», mencionó Jean Philippe Cretton.

Además, señaló que «sentí tanta libertad y pensaba: ¿Cuándo más, en un contexto con más gente, voy a poder poner esta canción y disfrutarla como la estoy disfrutando?»

En este sentido, Jean Philippe Cretton le pidió a sus seguidores que compartieran sus experiencias y opiniones con respecto a esta decisión.

«En fin, quiero abrir el debate: ¿Es algo que has hecho?, ¿Te gustó?, ¿lo encuentras muy raro?», les expresó.

