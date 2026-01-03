Tras ataque militar de Estados Unidos: Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro fue «capturado y sacado del país» junto a su esposa

Durante la madrugada, impactantes registros se viralizaron desde Caracas, Venezuela. Estos mostraban los ataques aéreos por parte de aviones militares de Estados Unidos, que bombardearon puntos de la ciudad.

A través de sus redes sociales, Donald Trump afirmó que Nicolás Maduro y su esposa habían sido capturados. Incluso, la vicepresidenta de Venezuela, aseguró no saber de su paradero.

Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro fue «capturado y sacado del país» junto a su esposa

Desde su red social, Truth Social, Donald Trump informó explícitamente la captura de Maduro:

«Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto a su esposa, capturado y trasladado fuera del país. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de Estados Unidos. Se entregarán más detalles posteriormente».

También, señaló que hablará al respecto en una conferencia de prensa a las 11 am, desde el resort Mar-a-Lago, en Florida, EE.UU.

Por otro lado, según consignó 24 Horas, la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que desconoce el paradero de Nicolás Maduro:

«El pueblo venezolano debe activarse para defender sus recursos naturales y su derecho a la independencia, a la patria libre y al futuro».

«Ante el brutal ataque desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata«, cerró.

