Conmoción en el mundo del cine: hija de querido actor fue encontrada sin vida en la madrugada de Año Nuevo

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha causado gran impacto en el mundo del espectáculo, resulta que la hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones, Victoria Jones, fue hallada muerta en un hotel de San Francisco durante la madrugada de Año Nuevo.

Específicamente, el hallazgo fue en una habitación en el hotel Fairmont, de acuerdo a reportes policiales.

TMZ dio a conocer que a eso de las 03:30 llegaron las autoridades al lugar. Esto después de recibir una llamada de emergencia médica.

Tras llegar, los paramédicos hicieron una evaluación y pudieron confirmar que la hija del actor había fallecido.

Vale señalar que desde la policía han informado que hay pruebas que apunten a tercero. Además, tampoco se encontraron signos de violencias y sustancias en la habitación. Sin embargo, el caso está siendo investigado.

El medio ya nombrado dio a conocer que las autoridades están buscando aclarar si es que Victoria Jones se estaba hospedando en el hotel y cómo llegó hasta el piso 14, en el cual fue encontrada.

Vale señalar que de momento no se ha dado a conocer la causa de la muerte ni mayores detalles al respecto.

¿Quién fue Victoria Jones?

Victoria Jones nació en 1991 y era la segunda hija de Tommy Lee Jones.

A pesar de que no estuvo ligada al mundo del espectáculo, tuvo algunas apariciones en cine y televisión.

Vale señalar que en 2002 estuvo en «Hombres de Negro II«, popular película en la que su padre tenía un importante papel. Al año siguiente, apareció en la serie juvenil titulada «One Tree Hill».

Victoria Jones tenía 34 años y por el momento desde su familia no han entrgado declaraciones públicas.

