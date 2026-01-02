La profunda reflexión de Millaray Viera sobre el 2025 tras enfrentar compleja enfermedad: «Me mostraste mi vulnerabilidad varias veces»

Ya iniciamos un nuevo año y muchas personas recurren a sus redes sociales para compartir detalles y realizar balances con respecto a lo que fue el año pasado.

En este sentido, diversas figuras de los espectáculos han realizado estos análisis. Entre ellas se encuentra la popular animadora nacional, Millaray Viera.

La comunicadora compartió un post en su cuenta de Instagram, en el que hizo una reflexión sobre el 2025. Año que fue complicado debido a una complicada enfermedad autoinmune que incluso hizo que estuviese hospitalizada.

Las palabras de Millaray Viera con respecto al 2025

La animadora compartió una historia de una fotografía de ella en la playa, en la que escribió: «2025: Me botaste, me mostraste mi vulnerabilidad varias veces, pero igual te di vuelta!».

Sin embargo, Millaray Viera valoró que a lo largo del año pasado pudo aprender de sus experiencias.

«Te agradezco recordarme lo esencial, lo que tiene sentido y por lo que vale la pena levantarse todos los días», expresó.

«Te agradezco rodearme del amor de los que me sostuvieron y mostrarme también mi propia capacidad de amar, sostener sin medida. Infinitas gracias por enseñarme a cuidar mi cuerpo y mi alma», agregó Millaray Viera.

Y para finalizar, expresos sus ganas de que este año sea positivo para ella. «2026, te espero con el corazón abierto, en paz y llena de esperanza y de amor», indicó.

