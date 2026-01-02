Luis Jara reveló que sufrió inesperado accidente: compartió un video con heridas en su rostro

Luis Jara no empezó este 2026 de la mejor manera. El popular comunicador y cantante dio a conocer que vivió una compleja situación.

Resulta que mediante su cuenta de Instagram, el artista dio a conocer que un perro le mordió la cara, lo que dejó heridas en su nariz.

Luis Jara compartió un video contando la situación y mostró sus cicatrices. Sin embargo, contó todo con tranquilidad.

«Me mordió un perro en la nariz, pero son cicatrices visibles que se borran como las que también no son tan visibles», indicó bajándole el perfil.

Las palabras de Luis Jara por el Año Nuevo

Luis Jara no se enfocó completamente en la mordida del perro y no ocultó su felicidad por las cosas que vivió durante el 2025.

«Vi egresar a mi hijo de cuarto medio, vi a mi hijo mayor cumplir 30, vi a mi hijo del medio casarse, que son cosas mucho más fuertes y potentes que cualquier trofeo que la vida me haya puesto delante», indicó.

Además, el cantante valoró que cree que pudo cumplir un importante objetivo que fijó para el año pasado.

«Este 2025 me propuse celebrar mis 60 años en paz y armonía y creo que lo logré», señaló Luis Jara.

Igualmente, el animador aprovechó esta instancia de Año Nuevo para hacer un importante llamado a ser «más tolerante, más generoso, más cuidadoso, más empático».

Para finalizar, Luis Jara invitó a sus seguidores a empezar el 2026 de buena forma.

«Estoy pidiendo que todo lo que hoy día puede ser miedo desaparezca y enfrentemos el 2026 con ganas, con valentía, con humor, llenarnos de valores positivos», indicó.

«Hagamos del 2026 el mejor año de nuestras vidas. Todos lo merecemos», finalizó Luis Jara

