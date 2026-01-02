Tras su polémica infidelidad a Fran Virgilio: Karol Lucero hace dura autocrítica y revela importante decisión
Karol Lucero compartió dos post de su Año Nuevo, en los que reflexionó e hizo un mea culpa por su 2025.
Tras un año marcado por su polémica infidelidad a Fran Virgilio, Karol Lucero reflexionó a través de sus redes sociales e hizo un mea culpa.
El comunicador compartió un largo mensaje, en el que se refirió a estos últimos meses y dio a conocer una relevante decisión que tomó tras el quiebre de su matrimonio.
Recordemos que la infidelidad de Karol Lucero a Fran Virgilio se conoció en agosto, cuando reconoció que estuvo con DJ Isi Glock, quien colaboró con su productora, Like Media.
La reflexión de Karol Lucero
A través de su cuenta de Instagram, el exchico Yingo compartió dos fotografías y reflexionó: «Los años no terminan porque el tiempo cambie, terminan porque nosotros lo necesitamos».
«Todos tenemos derecho a partir de nuevo. Incluso después de equivocarnos una, dos o tres veces. Partir de nuevo no es negar el pasado, es decidir que no nos va a seguir gobernando. Es una elección. Es actitud. Este año no empieza desde la negación, sino desde la conciencia», agregó Karol Lucero.
«Sé quién fui, sé en qué fallé y sé lo que aprendí. Y también sé que no puedo seguir castigándome por lo que ya no puedo cambiar. La vida es demasiado corta para quedarse atrapado por una mala decisión. Soltar no es perder. Soltar es permitir que lo que fue cumpla su ciclo, para que algo nuevo tenga espacio», añadió el exchico Yingo.
En este sentido, Karol Lucero expresó: «A veces también debemos soltar aquello a lo que dañamos, no por egoísmo, sino por respeto y autocuidado. La soledad consciente no es vacío: es preparación. Es el lugar donde uno se reordena y vuelve a elegir quién quiere ser»
Vale señalar que previamente hizo otra publicación en Instagram, en la que indicó que «este año fue difícil, tomé malas decisiones».
«Asumí, pedí perdón y viví un proceso largo y silencios. Aún hay culpa en la que trabajo, tristeza y momentos de cansancio profundo. Pero afortunadamente hubo aprendizaje», agregó.
Posteriormente, indicó: «Cerrar un ciclo también es soltar. Incluso soltar aquello que uno ama cuando seguir insistiendo solo provoca más daño», lo que da a entender que es probable que se divorcie.
