Nano Calderón responde sin filtro a pregunta sobre su hermana Kel y aclara relación actual

Nano Calderón constantemente está dando que hablar con el contenido que sube a sus redes sociales. Y recientemente, sorprendió con una inesperada respuesta a un usuario en Instagram.

Resulta que en la popular dinámica de preguntas y respuestas, le consultaron con respecto a la relación que tiene con su hermana, Kel Calderón.

En concreto, le consultaron directamente si es que mantenía contacto con ella, con quien es sabido que tiene una mala relación hace años.

«¿Hablas con tu hermana?», le preguntaron. Frente a esto, Nano Calderón contestó sin filtro y con ironía.

«No, pero hablo con la tuya», indicó el hijo de Raquel Argandoña sin pelos en la lengua. De este modo, aclaró que no hay relación con su hermana,

El nulo vínculo entre Raquel Argandoña y Nano Calderón

Es importante señalar que la relación entre los hermanos se quebró de manera definitiva después del ataque de Nano hacia su padre Hernán Calderón.

Recordemos que dicha situación ocurrió en departamento del abogado. Instancia en la que el joven fue detenido.

Luego de esta situación, Kel Calderón no dudó en mostrar públicamente su apoyo hacia su padre.

Incluso la influencer estuvo distanciada de su madre Raquel Argandoña, quien apoyó a su hijo. Sin duda, este episodio marcó un antes y después en la familia.

Además, hace algunos años Nano Calderón indicó que su mala relación con su hermana viene de varios años. Además, de vez en cuando ambos se lanzan algunos palos.

