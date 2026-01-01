Reconocido grupo de habla hispana hace historia al aparecer por primera vez en un capítulo de Los Simpsons

Hace algunas semanas, Los Tigres del Norte visitaron Chile en el marco de su gira internacional. La banda ofreció un show de alto nivel en el Movistar Arena y confirmó, una vez más, su vigencia y poder de convocatoria. Sin embargo, ese no fue el único hito reciente del grupo mexicano.

Tras cerrar con éxito su paso por el país con “La Lotería Tour”, el quinteto sorprendió a sus seguidores al debutar oficialmente en Los Simpson. La aparición se concretó en el episodio “The Fall Guy-Yi-Yi”, emitido el domingo pasado, y marcó un momento inédito para la música regional mexicana.

Los Tigres del Norte llegan a Springfield

El capítulo funciona como una carta de amor a la cultura mexicana y al público hispanohablante. Cuenta con la dirección de Alejandro González Iñárritu, ganador del Óscar, y con la voz de Humberto Vélez como Homero Simpson, un guiño clave para los fans latinoamericanos de la serie.

La presencia de Los Tigres del Norte en Springfield reconoce su extensa trayectoria y su influencia en la cultura popular. La colaboración une dos mundos icónicos: el de la familia amarilla más famosa de la televisión y el de una de las bandas más influyentes de la música latina.

En el episodio, el grupo interpreta “El Corrido de Pedro y Homero”, también conocido como “La improbable amistad de Homero y el Abejorro”. Se trata de una balada folclórica que narra los momentos centrales de la historia, con humor, emoción y un marcado sello mexicano.

El resultado es una mezcla irresistible de música y animación. Un regalo para los fans de Los Simpson y para quienes han seguido por décadas la carrera de Los Tigres del Norte. Sin duda, un momento sin precedentes para la música regional mexicana.

