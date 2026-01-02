Kenita Larraín sorprende con sus predicciones para el 2026: adelantó grandes cambios, nuevas oportunidades e hizo una advertencia

Kenita Larraín estuvo presente en el matinal de CHV, «Contigo en la Mañana». Instancia en la que a través de la numerología adelantó lo que vendría durante el 2026. De este modo, a conocer que se acercan grandes cambios

La exmodelo dio a conocer que este año llegarían grandes oportunidades para quienes la tomen. De este modo, llamó a salir de la zona de confort.

«Si sumamos los dígitos del 2026, obtenemos un 1. Eso habla de comienzos, de un nuevo ciclo completo», indicó Kenita Larraín.

Además, señaló que el año pasado sumó un 9 y que estuvo enfocado en cierres. «Fue un año de desapego, de sanar, de terminar lo obsoleto. Todo eso era necesario para que ahora se abran nuevos caminos», mencionó.

En este sentido, Kenita indicó: «Este es el momento para hacerlo. Hay que atreverse, hay que ser valiente y mover la energía, porque si no, aparece el estancamiento».

En este sentido, señaló que este año será positivo en términos laborales, nuevas relaciones y decisiones que fueron postergadas por miedo a fallar.

Kenita Larrain revela cómo serán los próximos meses

La exmodelo también entregó detalles de cómo serán los primeros meses del año. De este modo, indicó que enero estará marcado por introspección y amor propio. «Es el mes para mirarse, reconocerse y ser tu mejor aliado», mencionó.

«El número dos busca al otro, por lo tanto es un mes muy propicio para la pareja, sanar vínculos y acompañarse», agregó Kenita Larraín sobre febrero.

Además, señaló que marzo estaría relacionado con la alegría. «Podemos resignificar marzo, tomarlo desde la felicidad y no solo desde las obligaciones», mencionó la numeróloga.

Por otro lado, también abordó como temas. En este sentido, indicó que este año Donald Trump será «más dialogante y abierto a limar asperezas».

Asimismo, habló del próximo presidente de Chile, José Antonio Kast.

«Va a llamar a la integración, incluso con sectores políticos distintos. Es un buen comunicador», mencionó.

«Quizás todos los periodos anteriores de más presidentes, independiente de a qué partido pertenecían, como que hacían las cosas de una forma, de un método. Él las va a cambiar. Le va a dar otra mirada. Va a ser como un aire. Va a llamar a lo nuevo. Va a llamar a la colaboración», agregó.

En tanto, para resumir lo que traería este nuevo, mencionó: «Ábranse a lo nuevo. El 2026 va a apoyar todo lo que sea valentía, acción y cambio. Este es un año para vivir con más flexibilidad y menos miedo».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google