De presentarse en Rancagua hasta el Estadio Nacional: recordamos todas las visitas de Bad Bunny a Chile

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny regresa a Chile durante este mes en el marco de su gira «Debí Tirar Más Fotos World Tour».

El puertorriqueño ha venido en diversas oportunidades al país, y le ha dejado grandes momentos al público nacional. La primera vez que llegó a Chile fue en 2017.

Las visitas de Bad Bunny a Chile

La primera visita del «Conejo Malo» en Chile en 2017 es recordado por muchos como la más «humilde». En esta instancia hizo una gira, en la que se presentó en diversas ciudades. Estuvo en el Teatro Caupolicán, el Gimnasio Municipal de Concepción, el Coliseo Monumental de La Serena y otros recintos de Viña del Mar, Rancagua y Concepción.

Al año siguiente, Bad Bunny regresó a nuestro país. Sin embargo, ya estaba más consolidad en el género y se presentó en el Movistar Arena.

En 2019 tuvo un exitoso paso en el Festival de Viña del Mar, donde ganó gaviota de oro y plata. Además, tuvo grandes invitados como Arcángel y El Alfa. Luego, en septiembre de este mismo año, volvió al Movistar Arena.

En 2022, Bad Bunny volvió a hacer historia en nuestro país con su gira World’s Hottest Tour. Instancia en la que tuvo dos conciertos sold out en el Estadio Nacional.

Y durante este mes, el intérprete de éxitos como «Amorfoda» regresará a Chile con tres shows con entradas agotadas fijadas para el 9, 10 y 11 de enero.

Vale señalar que la venta de tickets generó gran euforia y se vendieron en tiempo récord, lo que sigue demostrando la gran conexión que siente el público nacional con Bad Bunny. Además, revela que con cada visita hace más fuerte este vínculo.

