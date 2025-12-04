Bad Bunny en Chile 2026: confirman cambios en el escenario, en las localidades y nuevas entradas para los conciertos en el Estadio Nacional

Cada vez falta menos para el esperado regreso de Bad Bunny a Chile con su «DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour» y en la jornada de este jueves, la productora Bizarro Live Entertainment anunció importantes cambios de cara a los conciertos en el Estadio Nacional.

Vale señalar que estas modificaciones se deben lineamientos que entregó la producción internacional de la gira. Estos tienen la finalidad de que en todos los países se disfrute de la misma experiencia.

Recordemos que Bad Bunny se presentará los días 9, 10 y 11 de enero en Chile.

Los cambios del concierto de Bad Bunny en Chile

De acuerdo a lo informado por la productora, se incorporará un nuevo escenario, conocido como «La Casita». Este estará ubicado al final de la localidad «WELTiTA» (Cancha General), cerca de «VOY A LLeVARTE PA PR» (Galería).

A esto se le suma que habrá cambio en el diseño conceptual del escenario principal del concierto de Bad Bunny en Chile. Se sumarán nuevas zonas llamadas «Los Vecinos», «Stage A» y «Stage B». e

Estas zonas estarán integradas a la estructura central, y su disposición aparece en el mapa publicado.

Además, la pasarela que aparecía en el primer diseño del show de Bad Bunny ya no será parte del espectáculo. Recordemos que esta unía PIT DtMF Izquierdo, PIT DtMF Derecho y BAILE INoLVIDABLE.

De este modo, Bizarro informó que quienes tengan entradas en «PIT DtMF Izquierdo», «PIT DtMF Derecho» o «BAILE INoLVIDABLE» (Cancha VIP) tienen dos opciones. Una es mantener su ticket y aceptar el diseño recientemente confirmado.

Por otro lado, la otra alternativa es pedir la devolución del dinero de las entradas del show de Bad Bunny (considerando el cargo por servicio). Vale señalar que esta opción estará disponible hasta el 22 de diciembre, a las 12:00 horas.

Las entradas que se devuelvan, van a estar disponibles el 24 de diciembre, a las 10:00 horas junto a las nuevas localidades. Cabe destacar que los tickets son nominativos e intransferibles.

