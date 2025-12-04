Revelan que supuesta deslealtad habría desencadenado la salida de importante figura de Canal 13

Hace aproximadamente se desarrolló la inesperada salida de Paulina Nin y Francisco Halzinki, conocido como Experto en Reality del programa de espectáculos de Canal 13, «Hay que decirlo». Situación que no pasó desapercibida y que ha sido muy comentado en el mundo de la farándula.

De acuerdo a lo informado por La Cuarta, en primera instancia se dio a conocer que la comunicadora fue despedida por una supuesta mala relación con la productora ejecutiva del espacio, Pamela Díaz Sanhueza.

Asimismo, también se dio a conocer que podría haber habido un desacuerdo con respecto al desempeño de algunos de sus compañeros y comañeras. En el programa de Zona Latina, «Que te lo digo» se dio a conocer que habría confesado su descontento con Gisella Gallardo y Halzinki.

No obstante, la misma Paulina Nin desmintió esta información mediante redes sociales.

A través de un video compartido en Instagram, la comunicadora indicó que su salida se debe solamente a que se cumplió un ciclo y que se lleva bien con todo el equipo.

Sin embargo, desde fuentes de Canal 13 revelaron otra versión y dieron a conocer una inesperada situación que estaría relacionada con la salida de Paulina Nin.

De acuerdo al medio Fotech, este episodio de remonta a agosto de 2025. Periodo en el que los animadores Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez viajaron a China debino a un compromiso laboral, relacionado con un auspiciador.

Revelan nueva versión de la salida de Paulina Nin de Canal 13

En dicho periodo, Paulina Nin estuvo conduciendo el programa de Canal 13. Si bien se trataba de algo temporal, desde la producción señalaron que habría querido seguir en ese cargo.

Esta situación no habría caído bien en los animadores de «Hay que decirlo», quienes habrían tildado su actitud como «desleal».

Esta situación habría provocado la salida «de mutuo acuerdo» de Paulina Nin del espacio. Vale señalar que la comunicadora sigue en su puesto como panelista de El Medio Día de TVN.

