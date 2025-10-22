Reprograman conciertos de Bad Bunny en Chile 2026: conoce las nuevas fechas y el motivo de la decisión

Recientemente, Bizarro anunció que los shows de Bad Bunny en Chile, en el marco de su gira «DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, se reprogramaron.

La productora dio a conocer que esta decisión se tomó tras a la confirmación del show del puertorriqueño en el medio tiempo del Super Bowl. Evento que se llevará a cabo el 8 de febrero.

«Nos llena de alegría y orgullo ver a un artista de su calibre alcanzar este reconocimiento, y celebramos este hito junto a todos sus fans», indicó Bizarro.

Reprograman fechas de Bad Bunny en Chile

Bizarro anunció que se reprogramarán los shows de Bad Bunny, originalmente fijados para el 5, 6 y 7 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional, para los días 9, 10 y 11 de enero de 2026.

Las personas que ya compraron entradas pueden usarlas en las nuevas fechas recién anunciadas. Sin embargo, quienes no puedan asistir, pueden solicitar la devolución del dinero entre el 24 y 30 de octubre a través de Puntoticket.

Con esta reprogramación, los fanáticos podrán iniciar el 2026 con el esperado concierto de Bad Bunny, el que promete ser una experiencia inolvidable.

Vale señalar que el regreso del artista puertorriqueño a Chile ha generado gran expectación. Esto quedo demostrado en la venta de entradas de sus tres fechas, la que tuvo gran éxito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bizarro Live Entertainment (@bizarrolivecl)

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google