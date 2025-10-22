Joe Vasconcellos protagonizó una nueva Sesión RadioActiva versión los 90

Durante este miércoles, jornada en la que en RadioActiva estamos celebrando el «Día de los 90’s», nuestra querida Tencha recibió una tremenda visita.

Hablamos de ni más ni menos que de Joe Vasconcellos, quien llegó a la 92.5 junto a su banda para protagonizar una Sesión RadioActiva versión 90.

Vale señalar que hace un tiempo, a través de una conversación telefónica, el icónico artista ya le había prometido a la señora Hortensia que iba a ser parte de estas versiones y hoy, cumplió. «Como te prometí, aquí estamos», indicó.

De este modo, el músico hizo un repaso por grandes clásicos como «Mágico» de su disco «Toque», el que se estrenó en 1995.

«Este disco viene con una energía muy bonita, que hizo que no fuera un dulce al principio, sino que le costó ganar su espacio, porque nosotros veníamos del cuento de tocar mucho en vivo. Entonces la gente que nos seguía, al encontrarse con un disco de estudio, dijo, ‘sí, pero algo falta aquí'», indicó Joe Vasconcellos.

«Todo funcionó como tenía que funcionar. Esa época fue una época muy activa, donde pasaron cosas en pro de la cultura que fueron importantes. Y que creo que esas cosas que pasaron en esa época permiten que yo esté conversando contigo», agregó.

Joe Vasconcellos celebrará los 30 años de «Toque» en el Movistar Arena

El próximo 9 de noviembre, Joe Vasconcellos llegará al Movistar Arena para ponerle fin a la gira de celebración por los 30 años de «Toque».

Dicho álbum fue estrenado en octubre de 1995 y hasta sigue siendo escuchado y gozando de gran reputación.

Las entradas para el show de Joe Vasconcellos en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins están disponibles a través del sistema Puntoticket, con precios entre $25.300 y $69.000.

También te podría interesar: Joe Vasconcellos conversó con nuestra Tencha sobre la gira que prepara para celebrar los 30 años de Toque: «El disco sigue sonando»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google