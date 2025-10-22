Festigame Caja Los Andes 2025 fusionará terror, competencia y creatividad con Dying Light: The Beast, Bloque Versus y Cosplay Village

Este sábado se llevará a cabo el Festigame Caja Los Andes 2025, en Movistar Arena, y las sorpresas no paran.

Dying Light: The Beast lleva la acción y terror al evento gamer

La más reciente entrega de la franquicia Dying Light de Techland, The Beast estará presente en Festigame Caja Los Andes 2025, dentro del Reino Subterra. De este modo, los visitantes tendrán la oportunidad de jugar el título y participar en una variedad de actividades temáticas.

Vale señalar que The Beast es la tercera entrega de la saga Dying Light y marca el regreso de Kyle Crane, el héroe del juego original, como protagonista. Después de años de haber sido un sujeto de prueba del villano El Barón, Kyle ahora quiere venganza mientras explora el hermoso, pero peligroso valle de Castor Woods, enfrentándose a hordas de zombis… y a la bestia que lleva dentro.

Bloque versus: La noche se convierte en pvp

El Bloque Versus llegará al Festigame Caja Los Andes 2025 con un espacio competitivo nocturno que promete llevar la emoción de los videojuegos a un nuevo nivel.

La actividad se llevará a cabo entre 21:00 y 00:00 horas en el Reino Subterra, y contará con 24 desafíos por hora en formato PVP. De esta manera, los asistentes podrán demostrar sus habilidades y enfrentarse cara a cara por el título de vencedor. Vale señalar que no es necesario inscribirse previamente.

En estas tres horas, los participantes competirán en Battlefield 6, Minecraft, Street Fighter 6 y EA Sports FC 26, en una atmósfera vibrante y con el público que acompañará cada duelo.

Este bloque entregará 72 premios en efectivo de $50.000 en cada juego, destacando como una de las actividades más dinámicas e interactivas del evento.

Cosplay Village: Creatividad y talento se toman el Festigame Caja Los Andes 2025

En el Reino del Aire, la zona exterior de Movistar Arena, los fanáticos del arte del cosplay encontrarán uno de los espacios más destacados de Festigame Caja Los Andes 2025. Hablamos del Cosplay Village, un punto de encuentro dedicado a la creación, exhibición y aprendizaje de este apasionante oficio.

En él se presentará una exposición de las cuatro áreas principales del cosplay, a cargo de expertos nacionales.

Recuerda que las entradas para este evento gamer están disponibles en Puntoticket.

