¡Noche histórica en Miami! Los Tres la rompieron en su MTV Unplugged

Miami Beach quedó rendida ante el MTV Unplugged de Los Tres este 14 de septiembre de 1995. La banda nacional firmó un hito latino con un set íntimo, elegante y poderoso. De este modo, desde el inicio llovieron los aplausos

El ambiente respiró orgullo chileno desde el arranque. Álvaro Henríquez condujo la velada con carisma desbordante. Ángel Parra y Roberto “Titae” Lindl sostuvieron una base impecable. La mezcla instrumental resaltó matices finos y un pulso contagioso. Hubo silencios cómplices y estallidos celebrados.

Un formato acústico que abrazó la raíz chilena

El repertorio fue variado y lleno de energía. Entre los temas destacados, sonaron canciones clásicas del grupo en versiones acústicas muy buenas. Además, los arreglos mostraron nuevos detalles y melodías frescas. Por otra parte, cada pausa y final conectó con el público, que respondió con sonrisas y aplausos.

La jornada contó con invitados de lujo. Antonio Restucci desplegó maestría con cuerdas sensibles y fraseos precisos. En tanto, Cuti Aste aportó colores, climas y sutilezas que expandieron el sonido. De esta manera, la conversación entre instrumentos fluyó natural y la sala respondió con ovaciones repetidas y palmas rítmicas.

Un tributo sentido y una canción flamante

Esta noche contó con un emotivo momento. El grupo dedicó el concierto a la memoria de Roberto Parra. El gesto cruzó la sala con un silencio respetuoso. Así, la música tomó el peso de la dedicatoria y floreció con fuerza.

Luego, aparecieron las versiones de piezas ligadas a Parra. Hubo picardía, elegancia popular y cadencia de salón antiguo. El foxtrot “Quién es la que viene allí” desató coros espontáneos. La interpretación combinó swing, humor y una gracia muy chilena. El aplauso fue largo.

Además, sorprendió el estreno de “Traje Desastre”. La canción llegó con pulso hipnótico y melodía pegadiza. El arreglo acústico subrayó la voz y los detalles rítmicos. El público asentía con la cabeza y seguía el compás. La reacción fue inmediata y calurosa.

MTV cuidó cada toma. Además, las luces se combinaron muy bien con la madera y las texturas del set. Por su parte, las cámaras se acercaron a los gestos más pequeños, logrando una conexión íntima con los artistas. Gracias a esto, el ambiente se sintió cercano y cinematográfico. Mientras tanto, el sonido se mantuvo claro y profundo durante todo el concierto.

Esta grabación confirma la versatilidad de la banda chilena. El MTV Unplugged de Los Tres mostró un lenguaje propio y una identidad rotunda. Hoy, el rock y la música chilena ganó un capítulo inolvidable en clave acústica. La Quinta Región y todo Chile tendrán razones para celebrar por décadas.

