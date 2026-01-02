El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

La popular banda Kanto, tuvo un tremendo 2025 y se posicionó como unos de los proyectos más sólidos y con mayor proyección en Chile.

Tuvieron una gran cantidad de conciertos y participaciones en escenarios de primer nivel. De este modo, el grupo culmina un año que lo posiciona no solo como una agrupación consolidada, sino como un verdadero fenómeno cultural en la escena musical familiar y pop-geek chilena.

La banda se compone por Papo Cubone, Mema Cubone, Emi Cubone, Tete Cubone y Bebé Grenninja, Kanto y nació hace poco más de un año como proyecto familiar y logró una ascensión meteórica gracias a su original mezcla de estilos (que va del rock y la cumbia hasta el pop y el ska). A esto se le suman sus letras y estética inspiradas en el universo Pokémon, conectando con públicos de distintas edades.

Grandes hitos de Kanto en 2025

El 23 de marzo Kanto se presentó en Kidzapalooza de Lollapalooza Chile 2025. Instancia, en la agrupación brilló con canciones propias.

También se presentaron en Teatro Fiebre con un repertorio que recorría sus temas más celebrados inspirados en la cultura Pokémon.

Este mismo fueron parte del Show Safari Pokémon Go, jornada especial ligada al universo Pokémon y la popular aplicación.

Enjulio estuvieron presente en Comic Con Chile 2025 con un show cargado de energía y fusión de estilos.

En octubre lanzaron su primer disco titulado «KANTO», del cual su sencillo principal, «Corazón de Metapod Shiny», contó con la colaboración del reconocido músico Abel Zicavo, sumando un estilo urbano-latino a su propuesta.

Además, en este mismo mes se presentaron en Festigame Caja Los Andes 2025, el festival gamer más importante del país.

«Esto partió como un juego en familia y lo sigue siendo», indicaron integrantes de la banda.

Este 2026, KANTO busca sumar nuevas fechas en chile y poder llegar a otros países. Su ascenso representa un caso relevante dentro de la nueva generación de proyectos musicales que rompen categorías y acercan al público a experiencias inclusivas, culturales y profundamente emotivas

