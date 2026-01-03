Según la Fiscal General de EE. UU: Estos serán los cargos que enfrentará Nicolás Maduro en Nueva York

Luego del ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano, el presidente Donald Trump afirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, habrían sido detenidos y trasladados fuera del país.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, respaldó esta versión señalando que desconoce el paradero del mandatario y solicitó públicamente una prueba de vida que confirme su situación.

Estos serán los cargos que enfrentará Nicolás Maduro en Nueva York

Por su parte, la Fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi, emitió información oficial. «Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York«, escribió.

Acorde a lo que informó a través de X: «Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos«.

«Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses», cerró la Fiscal general Pamela Bondi.

Por último, la abogada envió un mensaje de gracias a Donald Trump y a las fuerzas armadas. Esto, por su «valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense«.

Por el momento, esta es la única información oficial, a la espera de la conferencia de prensa que dará Donald Trump. Cuando el Presidente, que hablará desde el resort Mar-a-Lago, en Florida, EE.UU, se referirá públicamente al ataque.

