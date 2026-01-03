«A él lo van a sacar…»: La predicción de Latife Soto sobre la caída de Nicolás Maduro a solo horas de su arresto en Estados Unidos

La noche de este viernes, Latife Soto fue una de las invitadas a Podemos Hablar, programa emitido por Chilevisión. Durante su participación, la tarotista compartió distintas predicciones en el contexto del cambio de año y sorprendió al público con una visión que llamó especialmente la atención.

Y es que pocas horas antes del ataque militar de Estados Unidos a Venezuela, hecho que terminó con la captura de Nicolás Maduro, Latife Soto ya había anticipado la caída del mandatario.

Latife Soto predijo la caída de Nicolás Maduro a solo horas de su arresto en Estados Unidos

Latife Soto leyó las cartas para este 2026 en el programa. Diana Bolocco, en ese momento, le preguntó por la situación de Nicolás Maduro, a lo que ella respondió, en base a las cartas: «Él en el 2026 ya no va a estar en Venezuela, no estoy hablando del primero de enero, pero estoy hablando que ya el 2026 ese sistema de él ya cae. Le queda poquito (…) lo van a sacar«.

«Si te fijas, esta carta indica el dominio, como que le van a poner la mano encima, como que lo dominan y lo sacan, por el tema de que él no quiere soltar, es mucha la ambición de poder», agregó.

Latife Soto argumentó su predicción: «Él ya no quiere entregar su país y no le importa hacer sufrir a millones. Entonces a él lo van a sacar porque ya le van a dar todo para que se vaya, le van a abrir la puerta para que viaje a un país turco o ruso (…) Él no quiere nada, entonces, finalmente, es como que ya lo sacan«.

«Me muestra mucho que va a haber un triunfo, mucha felicidad, lo van a sacar (…) será entre el 7 o el 15 (enero), algo se va a saber», comentó, aunque no acertó la fecha.

Para cerrar, entregó detalles sobre como sería la detención de Nicolás Maduro: «Se va a saber algo fuerte porque lo van a tener muy acorralado (…) veo la imagen de un dron que lo ubica donde está, ahí lo traicionan y lo entregan«.

