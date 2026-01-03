«Ya no nos odiamos»: Daniela Aránguiz confirmó que se divorció legalmente de Jorge Valdivia

A pocos días de que finalizara el 2025, se rumoreaba el término definitivo, por la vía legal, de una de las relaciones más comentadas del mundo del espectáculo: la de Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz.

La información fue ratificada por la propia ex Mekano en su programa Sígueme, de TV+, luego de que algunos medios afirmaran que firmó su divorcio con el exfutbolista.

Daniela Aránguiz confirmó que se divorció legalmente de Jorge Valdivia

Acorde a la información de La Cuarta, Daniela Aránguiz confirmó que finalmente le firmó el divorcio a Jorge Valdivia, en Sígueme: «Sí, nosotros con Jorge ya cerramos un ciclo. Vamos a cumplir cuatro años separados. Fue como una montaña rusa: pasamos del odio a apoyarnos, a estar ahí».

«Ahora lo único que quiero, para el resto de nuestras vidas, es que seamos unos buenos papás. Y yo creo que teníamos que cerrar un ciclo«, agregó.

Daniela Aránguiz, aseguró que firmó el divorcio para que él pueda «administrar sus cosas, yo administrar las mías y separar las aguas».

«Pero siempre al final vamos a tener ese cariño. Vamos a ser familia siempre y le deseo lo mejor, que en el futuro tenga una vida bonita», complementó.

Por último, Daniela Aránguiz reflexionó: «Yo creo que las mujeres deben llorar porque, obviamente, es un fracaso. Una separación de un matrimonio siempre va a ser un fracaso. Pero a mí no. Firmé muy tranquila, muy decidida y muy feliz de que por fin apaciguamos las aguas, que hay paz, que ya no nos odiamos».

También puedes ver en RadioActiva: Conmoción en el mundo del cine: hija de querido actor fue encontrada sin vida en la madrugada de Año Nuevo

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google