«Ya no nos odiamos»: Daniela Aránguiz confirmó que se divorció legalmente de Jorge Valdivia
Daniela Aránguiz confirmó el rumor que se había extendido hace unos días. Tras años separados, firmó su divorcio con Jorge Valdivia.
A pocos días de que finalizara el 2025, se rumoreaba el término definitivo, por la vía legal, de una de las relaciones más comentadas del mundo del espectáculo: la de Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz.
La información fue ratificada por la propia ex Mekano en su programa Sígueme, de TV+, luego de que algunos medios afirmaran que firmó su divorcio con el exfutbolista.
Daniela Aránguiz confirmó que se divorció legalmente de Jorge Valdivia
Acorde a la información de La Cuarta, Daniela Aránguiz confirmó que finalmente le firmó el divorcio a Jorge Valdivia, en Sígueme: «Sí, nosotros con Jorge ya cerramos un ciclo. Vamos a cumplir cuatro años separados. Fue como una montaña rusa: pasamos del odio a apoyarnos, a estar ahí».
«Ahora lo único que quiero, para el resto de nuestras vidas, es que seamos unos buenos papás. Y yo creo que teníamos que cerrar un ciclo«, agregó.
Daniela Aránguiz, aseguró que firmó el divorcio para que él pueda «administrar sus cosas, yo administrar las mías y separar las aguas».
«Pero siempre al final vamos a tener ese cariño. Vamos a ser familia siempre y le deseo lo mejor, que en el futuro tenga una vida bonita», complementó.
Por último, Daniela Aránguiz reflexionó: «Yo creo que las mujeres deben llorar porque, obviamente, es un fracaso. Una separación de un matrimonio siempre va a ser un fracaso. Pero a mí no. Firmé muy tranquila, muy decidida y muy feliz de que por fin apaciguamos las aguas, que hay paz, que ya no nos odiamos».
