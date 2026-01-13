«El Retorno del Rey»: Cris MJ hará historia como el primer urbano chileno en hacer un concierto en el Estadio Nacional

No caben dudas de que Cris MJ es una de las figuras más influyentes del género urbano chileno. Y ahora se está preparando para un nuevo hito en su carrera: un concierto en solitario en el Estadio Nacional.

De este modo, el artista urbano sigue consolidando su carrera, la que inició en el barrio, creció en las plataformas digitales y que pronto llegará a uno de los escenarios más importantes del país.

De hecho, Cris MJ se transformará en el primer cantante urbano nacional en presentarse en solitario en el Estadio Nacional.

Cris MJ se prepara para su Estadio Nacional

Bajo el concepto «El Retorno del Rey», este hito no significa solamente un concierto, sino que es una validación del camino del artista. Este se ha construido con disciplina, identidad y conexión real con su público

Cris MJ no es un fenómeno pasajero. El intérprete de «Si no es contigo» ha cautivado a sus fanáticos con una voz honesta, directa y sin filtros.

Vale señalar que desde sus inicios en la música, el cantante supo transformar historias cotidianas, calle y emociones reales en canciones que hoy acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales. De este modo, se ha posicionado como uno de los exponentes más sólidos de la escena urbana latina.

El crecimiento de Cris MJ ha sido constante y se ha dado de manera orgánica. Sin tomar atajos ni fórmulas, el artista ha creado una comunidad que lo ha acompañado desde el barrio al estadio. Esto es un reflejo de que la conexión supera lo musical y se transforma en cultura.

De esta manera, este concierto en el Estadio Nacional significará un antes y un después en la carrera del popular cantante y también en el género urbano del país.

Todavía quedan entradas disponibles para este show de Cris MJ. Estas están disponibles a través del sistema Punto Ticket.

También te podría interesar: Bruno Mars anuncia el lanzamiento de su nuevo disco «The Romantic» tras diez años de su último álbum como solista

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google