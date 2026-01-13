Encendió las alarmas luego de «desaparecer» de las redes: esto es lo último que se sabe sobre Naya Fácil tras compleja experiencia en Egipto

Durante las últimas horas se ha generado gran preocupación por Naya Fácil, quien desde hace aproximadamente dos semanas está de viaje fuera de Chile.

De este modo, la influencer ha conocido diversos países. Primero pasó por Dubái, donde disfrutó de sus atracciones. Posteriormente, llegó hasta Egipto, para conocer las icónicas pirámides.

Sin embargo, a través de una historia en su cuenta de Instagram, Naya Fácil confesó que no lo estaba pasando muy bien en dicho país.

«Voy que lloro, Egipto es demasiado fuerte para mí, fue una hora en la que sentí que me iba a morir. Acá no existen leyes de tránsito, estoy tiritando«, relató.

«Si quieren venir a Egipto, vengan un día, vayan a las pirámides, se toman una foto y se van. Acá no hay nada más que hacer, yo estoy acá rellenando, no hay más por conocer, de verdad innecesario», agregó Naya Fácil.

En este sentido, la creadora de contenido indicó: «Es parte de viajar, hay buenas y malas experiencias. Mujeres solas por nada del mundo, a nadie le gustaría estar en mis zapatos por el miedo que siento. Es peligroso, olvídense de salir a la calle o ir a la disco porque las van a violar».

Luego de esto, Naya Fácil no volvió a compartir contenido, lo que generó gran preocupación en sus seguidores y seguidoras, ya que ella es muy activa en redes sociales.

Entregan detalles sobre el momento que vive Naya Fácil

Ante la preocupación que existía por la «desaparición» de Naya Fácil, desde Chilevisión se pusieron en contacto con Tomás Printemps, un amigo cercano de la creadora de contenido. De este modo, entregó detalles al respecto.

«Está bien, pero es lo único que podemos decir», indicó tras dar a conocer que se comunicó por última vez con ella durante el domingo en la noche.

«Eso fue lo que me contó, como que estaba en un país que era muy machista y le daba mucha lata porque ella no estaba disfrutando el viaje, porque al fin y al cabo tenía que salir a todos lados tapada, muerta de calor», mencionó.

«Está medio afectada, más que nada como psicológicamente por el ambiente allá, pero está bien», agregó.

