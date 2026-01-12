Naya Fácil impacta tras revelar la pesadilla que vive en Egipto: «Es peligroso, olvídense de salir a la calle o ir a la disco porque las van a violar»

Ahora, Naya Fácil está de vacaciones en El Cairo, Egipto. Viaje que realizó con su hermana, y donde podrá conocer sobre las pirámides.

Sin embargo, la popular creadora de contenido le contó a sus seguidores en redes sociales que no lo está pasando tan bien como se esperaría.

Resulta que Naya Fácil señaló que lo está pasando mal debido a la inseguridad que siente.

Naya Fácil revela el miedo que siente en Egipto

La creadora de contenido reveló que la ciudad le parece muy insegura por cómo manejan los egipcios. Sin embargo, esto no es todo, ya que también indicó que las mujeres no pueden estar solas.

«Voy que lloro, Egipto es demasiado fuerte para mí, fue una hora en la que sentí que me iba a morir. Acá no existen leyes de tránsito, estoy tiritando», indicó Naya Fácil a través de una historia en Instagram.

Posteriormente, indicó: «Pasado mañana tenemos un tour para ir a las pirámides, y de verdad son demasiados días. Si quieren venir a Egipto, vengan un día, vayan a las pirámides, se toman una foto y se van. Acá no hay nada más que hacer, yo estoy acá rellenando, no hay más por conocer, de verdad innecesario».

«Estoy pensando en quedarme en el hotel y nada, ahora estoy en el mall y me quedaré todo el día. Es todo muy inseguro. Es parte de viajar, hay buenas y malas experiencias. Mujeres solas por nada del mundo, a nadie le gustaría estar en mis zapatos por el miedo que siento. Es peligroso, olvídense de salir a la calle o ir a la disco porque las van a violar», añadió Naya Fácil.

Además, la joven indicó que «ni en las peores poblaciones de Santiago sentí tanto miedo, son una alpargata a lo que se vive acá, en serio».

