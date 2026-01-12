Con cerca de 7 mil presentes: Festikids Summer 2026 tuvo dos fechas llenas de música, teatro y entretención al aire libre

Recientemente, se vivió el tan esperado Festikids Summer 2026. Instancia, en la que muchas familias disfrutaron al máximo del popular evento veraniego.

El festival se llevó a cabo los días sábado 10 y domingo 11 de enero. Oportunidad en la que cerca de 7 mil personas llegaron hasta el Centro Cultural de Las Condes. Jornadas que estuvieron llenas de música, teatro y diversión al aire libre.

Así se vivió Festikids Summer 2026

En esta quinta versión de Festikids Summer hubo una gran programación orientada a cautivar a grandes y chicos.

Dentro de las grandes atracciones del evento se encuentran los shows musicales de «Las Guerreras HUNTR/X K-pop Experience» y «Ven y Canta».

El primero de estos espectáculos sorprendió con su historia protagonizada por Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys que dejaron la patá con sus vestuarios, coreografías, visuales cinematográficas y carismáticos personajes.

Por otro lado, «Ven y Canta», inspirado en la película «Sing», contó con personajes como Buster Moon, Ash, Johnny, Meena y Porsha, que representaron en vivo escenas emblemáticas de la emotiva historia.

En ambos días de Festkids Summer 2026, las actividades se desarrollaron entre las 20:00 horas. De este modo, distintas familias pudieron recorrer los más de 5.000 metros cuadrados del recinto. De este modo, disfrutaron de juegos, espacios recreativos y distintas otras atracciones pensadas en los más pequeños.

Esta propuesta fusiona espectáculos de calidad con actividades lúdicas en un entorno familiar y seguro. De este modo, el evento finalizó su quinta versión consolidándose como uno de los festivales infantiles más relevantes en la capital del país.

