12 Ene, 2026. 19:01 hrs

Con cerca de 7 mil presentes: Festikids Summer 2026 tuvo dos fechas llenas de música, teatro y entretención al aire libre

Dentro de las grandes atracciones que tuvo el evento se encuentran los shows musicales de "Las Guerreras HUNTR/X K-pop Experience" y "Ven y Canta".

Por Iván López
Festikids Summer 2026 (1)
Festikids Summer

Recientemente, se vivió el tan esperado Festikids Summer 2026. Instancia, en la que muchas familias disfrutaron al máximo del popular evento veraniego.

El festival se llevó a cabo los días sábado 10 y domingo 11 de enero. Oportunidad en la que cerca de 7 mil personas llegaron hasta el Centro Cultural de Las Condes. Jornadas que estuvieron llenas de música, teatro y diversión al aire libre.

Así se vivió Festikids Summer 2026

En esta quinta versión de Festikids Summer hubo una gran programación orientada a cautivar a grandes y chicos.

Dentro de las grandes atracciones del evento se encuentran los shows musicales de «Las Guerreras HUNTR/X K-pop Experience» y «Ven y Canta».

El primero de estos espectáculos sorprendió con su historia protagonizada por Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys que dejaron la patá con sus vestuarios, coreografías, visuales cinematográficas y carismáticos personajes.

Por otro lado, «Ven y Canta», inspirado en la película «Sing», contó con personajes como Buster Moon, Ash, Johnny, Meena y Porsha, que representaron en vivo escenas emblemáticas de la emotiva historia.

En ambos días de Festkids Summer 2026, las actividades se desarrollaron entre las 20:00 horas. De este modo, distintas familias pudieron recorrer los más de 5.000 metros cuadrados del recinto. De este modo, disfrutaron de juegos, espacios recreativos y distintas otras atracciones pensadas en los más pequeños.

Esta propuesta fusiona espectáculos de calidad con actividades lúdicas en un entorno familiar y seguro. De este modo, el evento finalizó su quinta versión consolidándose como uno de los festivales infantiles más relevantes en la capital del país.

Festikids
Festikids

