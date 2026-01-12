Tiktoker francesa sorprende tras explicar por qué prefiere Chile que su país: dio ocho motivos

Recientemente, una tiktoker francesa sorprendió tras compartir un video, en el que revela ocho motivos por los cuales ella piensa que es mejor vivir en Chile que en Francia.

Se trata de Cosima, quien en la red social ya nombrada se llama @itscosi y suma más de 17 mil seguidores. La influencer comparte contenido sobre la cultura latinoamericana e indica que está «enamorada de Chile».

Influencer francesa revela por qué prefiere vivir en Chile que Francia

Lo primero que destacó fue el supermercado Jumbo. La influencer señaló que es moderno, limpio y organizado. Además, valoró la gran oferta y sus productos veganos y libres de lactosa, lo que, según sus palabras, es algo menos accesible en Francia.

Su segunda razón es la fiesta y vida nocturna, la que considera menos estricta y más relajada en comparación con su país. «El mejor lugar del mundo para carretear», indicó.

Asimismo, Cosima dio como tercer motivo la palta chilena. «Es de otro nivel», indicó. Por otro lado, su cuarta razón fueron las vistas que hay en Santiago. Principalmente de la cordillera nevada.

También destacó la cercanía de las personas. En este sentido, mencionó que la gente la integró rápidamente.

Como sexto motivo, la influencer señaló la ropa y marcas nacionales. De hecho, indicó que en Francia le piropean las prendas que son de origen chileno.

En tanto, como séptima razón, mencionó el clima que tiene la capital. Según sus palabras, es más fácil de enfrentar que el clima de Parín. En tanto, su último motivo fue el lenguaje coloquial que hay en el país, al cual tildó de divertido y único. Incluso mencionó que existen libros que traducen chilenismos para los extranjeros.

También te podría interesar leer en RadioActiva: De Cris MJ a Dunga de La Combo Tortuga: Los invitados a «La Casita» de Bad Bunny

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google