Andrés Caniulef grabó episodio de Only Friends pocos días antes de su muerte y esta decisión tomó Mega

El viernes pasado, se dio a conocer la muerte del reconocido periodista Andrés Caniulef, quien sufrió un paro cardiorespitatorio. El fallecimiento generó gran impacto en el mundo de la televisión y durante el sábado pasado se hizo un episodio especial en Only Friends de Mega para recordarlo.

De este modo, se abordaron diversos hitos de la carrera del comunicador. Entre ellas, entrevistas que le hizo Karen Doggenweiler en el programa 45 minutos con, y también José Antonio Neme en Only Fama.

Y en esta misma instancia, Neme dio a conocer que Andrés Caniulef había sido parte de la grabación de un capítulo del espacio pocos días antes de su inesperada partida.

La decisión de Mega con respecto al capítulo que grabó Andrés Caniulef

José Antonio Neme indicó que Andrés Caniulef grabó en el segundo capítulo de la nueva temporada de Only Friends. Instancia que se llevó a cabo el lunes pasado y que también contó con la presencia de Carla Jara, Álvaro Ballero y Marianne Schmitd.

Sin embargo, debido al contenido del espacio, desde Mega optaron que este capítulo no sea emitido.

«Por razones evidentes, se ha decidido no transmitir ese capítulo de manera íntegra», indicó José Antonio Neme.

«Este es un programa de entretención, pensado para la risa, muy lejos del tono, la reflexión y el recogimiento que implica la partida de uno de los integrantes de ese capítulo», agregó.

Sin embargo, en el capítulo especial que se emitió se mostraron algunos momentos de Andrés Caniulef en el recordado espacio. En uno de estos se refirió a unos ofrecimientos que recibió para entrar a la política. Mientras que en otro abordó cuando enfrentó a Canal 13 y a Yerko Puchento por una polémica rutina en 2013, en la que leyó el supuesto «diario de vida» de él.

También te podría interesar: Latife Soto recuerda «ataque» que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: «Es más común de lo que creemos»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google