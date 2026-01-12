Latife Soto recuerda «ataque» que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: «Es más común de lo que creemos»

La inesperada muerte del periodista Andrés Caniulef ha generado gran impacto en el mundo del espectáculo. En este sentido, recientemente la tarotista Latife Soto recordó una predicción que lanzó hace un tiempo.

«Te dije que a un periodista le daba un ataque y después aconsejé que se cuidaran mucho en las calles cuando reportearan, porque la gente iba a estar muy agresiva. Veía que les podían hacer algo», indicó la guía espiritual en el tradicional espacio digital que comparte con el rostro de Mega, José Antonio Neme.

De este modo, Latife Soto habló de la inesperada muerte y reveló una inédita información.

La revelación de Latife Soto sobre Andrés Caniulef

En conversación con José Antonio Neme, la tarotista expresó: «Te voy a confesar algo, amigo, yo el año 2024 lo ayudé, lo ayudé harto. Le hice una limpieza porque le habían hecho magia negra».

Frente a esto, la guía espiritual indicó: «Es más común de lo que creemos que en televisión te hagan magia negra».

«Lo ayudé y le llevé un regalito. Siempre preparo una cajita con temas de protecciones (…) Yo lo ayudé y todo el 2024 él estuvo muy bien. (Recién) el 2025 fue el año más complicado para él», añadió Latife Soto.

En este sentido, la tarotista señaló: «Hay gente que es mala, hay gente que te hace cosas y se obsesiona con las personas».

«Algo nos separó. Yo sé que así actúa la oscuridad, cuando no quiere que tú ayudes a alguien, te lo saca», finalizó Latife Soto.

Recordemos que la muerte de Andrés Caniulef ocurrió este viernes 9 de enero. Instancia en la que fue encontrado sin vida en su domicilio, ubicado en la comuna de Santiago.

