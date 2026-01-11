«Te vamos a recordar siempre»: Julián Elfenbein y Emilia Daiber homenajearon a Andrés Caniulef en el Festival de Violeta

Un momento cargado de emoción se vivió al inicio de la transmisión del Festival de Violeta de San Carlos por Chilevisión. Todo ocurrió justo después de la obertura, que contó con presentaciones de bailes folclóricos.

Antes de dar paso a la jornada musical —donde estaban programados los shows de Natalino, Zip Zup y Princesa Alba—, los animadores Julián Elfenbein y Emilia Daiber hicieron una pausa para dedicar unas sentidas palabras a Andrés Caniulef, fallecido recientemente. El gesto recordó además el vínculo del periodista con el canal, donde también estuvo durante años.

Julián Elfenbein y Emilia Daiber homenajearon a Andrés Caniulef en el Festival de Violeta

Antes de empezar la jornada, Julián Elfenbein comentó: «Queremos pedir un minuto de silencio para interrumpir la fiesta».

«Ayer estábamos al aire y alrededor de las 12:30 o 01:00 de la madrugada nos enteramos de una noticia que nos golpeó profundamente al país y a nosotros como medio de comunicación, como Chilevisión en particular, que es la partida de quien fuera nuestro compañero de labores durante tantos años, en tantos programas y que amaba particularmente los festivales«, agregó el conductor del certamen.

Después, Julián Elfenbein reveló la última conversación que tuvo con él: «Me llamó hace dos días cuando veníamos en camino, para hablar de este festival. Le dije: ‘hablamos mañana’. No alcanzamos a hablar en la partida del tremendo periodista Andrés Caniulef«.

Emilia Daiber, también se quiso sumar al homenaje: «Muchos de los que hoy están aquí tuvimos la oportunidad de trabajar con Andrés. Yo también, brevemente, pero me bastó para conocer el gran corazón que tiene«.

«Un excelente periodista del espectáculo, así que queríamos tomarnos un momento, por supuesto, para darle un aplauso de todo este público a Andrés. Este aplauso es para ti y para todos tus familiares y tus seres queridos. Te vamos a recordar siempre«, cerró la conductora.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google