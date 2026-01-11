«Hacia el cielo, Andrés Caniulef, un gran abrazo»: La especial dedicatoria de Natalino en el Festival de Violeta de San Carlos

La noche de este sábado se vivió la jornada final del Festival de Violeta de San Carlos, instancia que comenzó con un emotivo tributo a Andrés Caniulef por parte de los animadores del evento.

El periodista de espectáculos falleció la noche del viernes a los 48 años, noticia que generó un fuerte impacto en el mundo televisivo. Reconocido como una figura relevante de la pantalla nacional, su partida ha generado repercusión en distintas figuras del espectáculo, que se han pronunciado en su memoria.

La especial dedicatoria de Natalino en el Festival de Violeta de San Carlos

En esta ocasión, el grupo Natalino realizó un homenaje al periodista. Esto, en la segunda noche del Festival de Violeta de San Carlos. El resto de la noche vendría con el humor de Zip Zup y el cierre de Princesa Alba.

El grupo Natalino dedicó unas palabras antes de terminar su show, en la antesala de una emotiva canción: «Llegó un momento muy especial esta noche. Queremos que tengan sus celulares a mano y, por favor, prendan sus linternas. Queremos que sea una noche mágica».

«Queremos que todas esas luces de este estadio en San Carlos estén iluminadas. Que le mostremos a Chile entero. Esta luz que no se debe apagar«, agregaron.

Ahí, salió la dedicatoria especial: «Quiero que se la dediquemos a una persona que dio su vida al periodismo y a la televisión y que hoy no está. Hacia el cielo, Andrés Caniulef. Un gran abrazo«.

«Va dedicada para todos los que ya no están con nosotros«, cerraron, antes de cantar «Ángel del Pasado» y terminar su presentación.

