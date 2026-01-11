Soñó con su muerte en un avión tres veces: Reconocido cantante colombiano falleció en accidente aéreo

La tarde de este sábado se confirmó la muerte de Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes del género popular colombiano. El cantante perdió la vida en un accidente aéreo en el que también viajaban su mánager y miembros de su equipo de trabajo.

Por ahora, las causas del siniestro siguen siendo investigadas. La aeronave, que cayó en las cercanías de Paipa, en el departamento de Boyacá, dejó un saldo de seis personas fallecidas, en una tragedia que no dejó sobrevivientes.

Reconocido cantante colombiano falleció en fatal accidente aéreo

Acorde a la información de La Cuarta, la gobernación de Boyacá señaló que cerca de las 16:00 horas de este sábado (hora local) se confirmó el accidente.

“Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis ocupantes de la aeronave. Entre las víctimas se encuentra el reconocido artista de música popular Yeison Jiménez”, señalaron.

El propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al accidente en sus redes sociales: «Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendió en vuelo, en las cercanías de Paipa«.

Yeison Jiménez había dicho anteriormente en entrevista con Caracol Televisión, que soñó tres veces que moría en un accidente de avión.

En aquella ocasión, dijo explícitamente: «Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera y le diera una vuelta«.

«En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias. Ya a la tercera vez que me soñaba con eso, Dios me dio tres señales y yo no las entendí«, cerró.

