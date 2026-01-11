«Tocó cada uno de nuestros corazones»: El emocionante mensaje con el que Karen Doggenweiler despidió a Andrés Caniulef

El fallecimiento de Andrés Caniulef tomó por sorpresa al mundo del espectáculo durante la noche de este viernes. El periodista, de 48 años, murió en su domicilio luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Una de las figuras que quiso dedicarle palabras de despedida fue Karen Doggenweiler, quien utilizó su espacio en televisión para recordarlo. La animadora de Mucho Gusto se dio un momento para compartir un emotivo mensaje en memoria de Andrés Caniulef.

El emocionante mensaje con el que Karen Doggenweiler despidió a Andrés Caniulef

Karen Doggenweiler tuvo la mañana de este sábado un contacto telefónico con Meganoticias, para referirse a su amigo y colega Andrés Caniulef. La comunicadora comentó de entrada: «Hablé con José, con nuestro equipo que lo quiere. Yo creo que cuesta asumirlo, lo quiere mucho todavía y va a ser por siempre”.

“Han sido horas de mucha pena, un triste despertar porque era un hombre joven y talentoso. Yo creo que fuimos capaces, además, de apreciar ese talento, esa capacidad», agregó.

Por otro lado, Karen Doggenweiler reveló una anécdota de su hija sobre Caniulef: «Me decía: ‘Mamá, un día fui a darte una sorpresa para un cumpleaños a Mega y el que me recibió fue Andrés, siempre con una sonrisa, y me dijo cosas tan lindas de ti. Mamá tengo mucha, mucha pena. Yo creo que tocó cada uno de nuestros corazones«.

En esa misma línea, destacó las virtudes de Andrés Caniulef:

«Entrevistó a Madonna, un icono, una leyenda (…) con el mismo profesionalismo con el que abordaba cada una de sus entrevistas. Entonces, siento que tuvimos la oportunidad de conocer a un hombre genial, talentoso, que sabía como nadie de espectáculo, de artistas, de récord de ventas, de televisión, una enciclopedia andante y un gran amigo«.

«En mi camarín tengo una cafetera que cuidamos como hueso santo y que es ese cafecito rico para la mañana (…) A él le encantaba ese café, entonces siempre me decía: ‘Karen, ¿un cafecito?’. Y nos arrancábamos un ratito a conversar, a tomar un rico café», reveló la animadora de Mucho Gusto.

Después, Karen Doggenweiler entregó sus condolencias a la familia: «Yo lo siento tanto por su familia, por él mismo, por todos los colegas y, por supuesto, por sus amigos, que lo queremos mucho«.

Finalmente, destacó el profesionalismo de Caniulef: «Me parece que eso de que haya sido el único chileno en entrevistar a Madonna es algo tan simbólico. Porque con ese mismo profesionalismo, con el que enfrentó a una tremenda megaestrella, leyenda como Madonna, iba a tomar la denuncia de la señora que necesitaba ayuda en algún momento».

«Creo que eso es lo que a mí me deja. Un hombre sencillo, cariñoso, comprometido, amante de su oficio, del periodismo y del compromiso con la gente«, cerró Karen Doggenweiler.

