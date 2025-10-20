Karen Doggenweiler reaccionó a romántica fotografía de su hija con su pareja

Recientemente, Fernanda Cornejo, hija mayor de Karen Doggenweiler compartió una romántica postal en su cuenta de Instagram, junto a su pareja, Hernán Nucera, quien es periodista argentino.

Con esta publicación, la joven recibió múltiples mensajes positivos por parte de sus seguidores e incluso de su madre.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la pareja comparte una foto de ellos juntos.

Sin embargo, esta oportunidad, el joven le dedicó unas cariñosas palabras a la hija de Karen Doggenweiler, lo que no pasó inadvertido.

Fernanda Cornejo y su pareja comparten romántica fotografía

En la foto que compartieron, se puede ver a los jóvenes abrazados y sonrientes.

Además, esto fue acompañado con unas tiernas palabras del periodista argentino. «Lo mejor q me pasó un 17 de octubre? Conocer a esta belleza», señaló en la descripción del post.

Por su parte, Fernanda Cornejo compartió el registro en sus historias y escribió «Asi siempre».

Vale señalar que en esta publicación, los jóvenes recibieron múltiples mensajes positivos por parte de sus seguidores.

«Ay es que son gente muy linda, sensible y talentosa, ambos!»; «está en ustedes la recomposición en la relación afectiva entre naciones»; «son muy bellos!!! Los quiero!»; «hermosa pareja»; «me encanta esa pareja»; «hermosos los dos, que sean felices y muchas bendiciones», fueron algunos de los comentarios que reibió el post.

Por su parte, Karen Doggenweiler también reaccionó y señaló: «Qué lindos!! Los adoro».

Vale señalar que Fernanda Cornejo es cientista política y según consignó AR13, desde fines de 2023, que vive en Buenos Aires.

La joven trabaja en Canal 5 Noticias (C5N) de Argentina, donde también está su pareja.

Vale señalar que los jóvenes han compartido diversos registros de ellos juntos, mostrando algunos momentos de su relación que ya lleva meses.

