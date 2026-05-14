«Hoy cierro una etapa»: Naya Fácil revela que tomó importante que marca un antes y un después en su vida

Recientemente, la popular influencer nacional, Naya Fácil sorprendió a sus seguidores tras revelar una importante noticia personal.

En concreto la joven dio a conocer que se sometió a un procedimiento con el fin de reducir sus implantes mamarios.

«Hoy comienza el proceso para cambiarme los implantes… estoy muy nerviosa», indicó Naya Fácil en un registro publicado en sus redes.

Además, dio a conocer que sus implantes eran de 550 c.c., los que según sus palabras se puso cuando era joven y más inmadura. De este modo, confesó que se arrepiente.

Las palabras de Naya Fácil tras la cirugía

Y luego de someterse a la cirugía durante la jornada de este miércoles, la creadora de contenido compartió una publicación en la que incluso mostró el implante que le quitaron. Además, esto lo acompañó con una sincera confesión y aseguró que esto marca un antes y un después en su vida.

«Hoy cierro una etapa y comienzo otra, con más amor propio, seguridad y confianza en mí misma», indicó Naya Fácil.

«El cambio de implantes no fue solo una decisión estética, también fue una decisión emocional y de reencontrarme conmigo», añadió.

Vale señalar que esta publicación no pasó desapercibida. De hecho, suma más de 180 mil «me gusta» y sobre 4 mil comentarios.

«Me encanta nayita con todo»; «Nayita que alegría por ti, se nota tu cambio profundo y te deseo todo lo mejor, que cada sueño anhelo deseo que tienes para tu vida lo alcances porque eres una buena persona. Cariños y pronta recuperación»; «Me alegro por lo que te estás convirtiendo»; «Te felicito, sola te estás reconstruyendo, fuerte, poderosa e inspiradora, el cielo es el límite para ti, dale con todo», fueron solamente algunos de los comentarios que recibió Naya Fácil en la publicación.

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