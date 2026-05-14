Mundial 2026: confirman a los artistas que se presentarán en el inédito show de medio tiempo

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) dio a conocer que importantes figura de la música global dirán presente en el show del medio tiempo del Mundial de Fútbol 2026. Instancia que se llevará a cabo el 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Vale señalar que este es un hito inédito e histórico para el fútbol. Esto debido a que es primera vez en 96 años que en el mayor torneo del fútbol se desarrollará un show artístico en medio tiempo. De este modo, se espera algo similar a lo que se vive en el Super Bowl estadounidense.

De todos modos, resulta importante recordar que el año pasado se llevó a cabo una instancia parecida en el Mundial de Clubes que se desarrolló en Estados Unidos. Oportunidad en la cual el descanso duró 25 minutos.

Revelan a los artistas que se presentarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

La FIFA dio a conocer que los artistas que se presentarán en el la final del Mundial 2026 serán ni más ni menos que la colombiana Shakira, la estadounidense Madonna y la popular banda de K-Pop, BTS.

Esto puede significar que por primera vez en la historia de esta cita futbolística, el entretiempo dure más de 15 minutos.

Por otro lado, es importante mencionar que también se llevarán a cabo ceremonias de inauguración, en los tres países organizadores del Mundial: México, Estados Unidos y Canadá.

Recordemos que el primer encuentro del Mundial del Fútbol 2026 se disputará el 11 de junio entre México y Sudáfrica en el país azteca.

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