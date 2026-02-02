¡Feliz cumpleaños, Shakira! Repasamos 5 momentos icónicos de la artista

La loba, más conocida como Shakira, cumplió 49 años este 2 de febrero. Nacida en Barranquilla, al norte de Colombia, no solo conquistó al mundo con su imparable voz y movimiento de caderas, también ha sido parte de diversos hitos de la industria musical.

Con un historial discográfico de más de tres décadas, Shakira ha sabido posicionarse y dejar huella en las generaciones, abriendo puertas internacionales a la música latina. Pero la música no es lo único que la delata, hay episodios icónicos de la cantante que merecen reconocimiento.

1. Hips Don’t Lie

Se lanzó originalmente en febrero del 2006, cuando apareció la reedición de su álbum en 2005. Esta fue la canción que dio el salto al éxito para Shakira. Su colaboración con Wyclef Jean terminó por crear una fusión de pop latino, reggaetón y hip-hop, con un sonido contagioso y bailable de la época.

2. Waka Waka

Previo a la Copa Mundial de Fútbol 2010, la FIFA escogió la canción Waka Waka (Esto es África) de Shakira como la canción oficial del evento deportivo. El videoclip, que juega con las diferentes vivencias de los países a través del fútbol, terminó por enamorar a todo tipo de público, tal así que se convirtió en el número uno en 50 países.

Fue el himno de la FIFA más vendido de todos los tiempos, con más de 15 millones de copias en el mundo. Además, en la grabación del videoclip, Shakira conoció al ex futbolista Gerard Piqué.

3. Paseo de la fama en Hollywood

En 2011, la cantante se convirtió en la primera colombiana en ser galardonada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Asistieron sus padres William Mebarak y Nidia Ripoll.

En ese mismo año, la Academia de los Latín Grammys la coronó como la Persona del Año.

4. Medio tiempo del Super Bowl

Ubicado en Miami Gardens, Florida, en febrero de 2020, Shakira fue la elegida para presentarse en la 54.ª edición del Super Bowl junto con Jennifer López.

El show duró 14 minutos y 20 segundos, lo que fue suficiente para dejar la vara alta. Ambas interpretaron varios éxitos como “Whenever, Wherever”, “Jenny from the Block”, “On the Floor”, entre otros.

Fue tan aclamado por la crítica que la presentación recibió cuatro nominaciones a los Premios Primetime Emmy de 2020.

5. “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”

Después de la escandalosa ruptura de Shakira con Gerard Piqué en 2022, tras múltiples especulaciones de un engaño del exfutbolista con la joven Clara Chía, la cantante no perdió el tiempo y optó por sanar a través de la música.

Comenzó con el lanzamiento de tres canciones que hacen referencia a su ruptura amorosa, como Te Felicito, en dueto con Rauw Alejandro; Monotonía, con Ozuna y la exitosa sesión de BZRP Music Session #53, en conjunto con el famoso productor Bizarrap.

La canción fue récord como la canción latina más vista en YouTube en 24 horas y se convirtió en la más rápida en llegar a 100 millones de visitas en la misma plataforma. Estuvo dos meses en el n°1 con Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Frases como “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “perdón que te sal-pique” o “una loba como yo no está pa’ tipos como tú” ayudaron a que la colaboración fuera todo un hit.

