Shirel cuenta la historia detrás de su triunfo en los Latin Grammy 2025: «Estamos cerrando el año con una energía increíble»

El jueves 13 de noviembre se llevaron a cabo los Latin Grammy 2025. Instancia en la que Shirel ganó el premio «Mejor Canción de Rock» por su rol como compositora en esta destacada ansión que es interpretada por la mexicana Renee.

Y durante este jueves, la artista estuvo presente en «Bravas» de RadioActiva y no escondió su felicidad por el reconocimiento que recibió.

Las palabras de Shirel tras triunfar en los Latin Grammy 2025

En esta instancia, Shirel reconoció que «vengo volviendo de un viaje muy mágico, de Las Vegas. Yuve la oportunidad de ser coautora de la canción que ganó el Latin Grammy a Mejor Canción de Rock, así que estoy flipando».

Vale señalar que la artista nacional reconoció que no sabía que iba a ganar el premio. «Fue mi primera vez en los Grammys y yo no cachaba nada», indicó.

Además, reveló que se enteró de su nominación a través de la prensa. Shirel relató que se encontraba en la playa con sus amigos. ‘Digo, oh, salieron las nominaciones de los Latin Grammys, déjame chismosear a ver qué está pasando en la música internacional’. Y de repente, ¡pa! La torre de Renee.

«Y contra todo pronóstico nos ganamos el premio, así que, maravilloso. Un orgullo para mí haber sido parte y traer un Grammy a Chile», agregó la artista.

En este sentido, Shirel expresó: «Estamos cerrando el año con una energía increíble».

