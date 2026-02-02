Luto en el mundo político: muere exsubsecretario del Medio Ambiente tras sufrir accidente en Panamá

Recientemente, se dio a conocer la muerte de Cristian Gutiérrez Pangui, exsubsecretario del Medio Ambiente que tenía 53 años.

El militante de la Democracia Cristiana se encontraba en Panamá, país al que viajó para ser parte de un encuentro internacional.

Cristian Gutiérrez Pangui se encontraba en la comarca de Gunyala.

El medio panameño, El Siglo dio a conocer que la muerte ocurrió el sábado pasado, luego de que el político estuviera en el Foro Económico Internacional para América Latina y el Caribe.

Conmoción por muerte del exsubsecretario Cristian Gutiérrez Pangui

De acuerdo al medio ya nombrado, el histórico militante de la Democracia Cristiana falleció mientras practicaba snorkel en la comunidad de Assudub Bibbi.

«La tragedia se asomó la tarde de este sábado en la comunidad de Assudub Bibbi, en la comarca de Gunayala. Esto, cuando un turista chileno murió ahogado mientras practicaba snorkel. El extranjero fue identificado como Cristian Roberto Pangui, de 53 años, quien se encontraba disfrutando de las cálidas aguas de Gunayala aprovechando el verano cuando sobrevino la tragedia», informaron

Además, de acuerdo al reporte uno de los guías reaccionó rápidamente. «Uno de los guías que lo acompañaba al darse cuenta de la situación lo sacó del agua y lo trasladó al Centro de Salud de la mencionada comunidad. Donde el médico que lo atendió dictaminó la muerte», informaron.

Es importante señalar que Cristian Gutiérrez tuvo destacada carrera política. Se desempeñó como jefe de gabinete del exintendente y actual senador Iván Flores. Además, fue subsecretario de Medio Ambiente en el primer gobierno de Michelle Bachelet.

Desde la Delegación Presidencial de Los Ríos compartieron un sentido mensaje para despedirlo.

«El delegado presidencial Jorge Alviel Pantoja y los funcionarios de la Delegación Presidencial de Los Ríos extienden sus más sinceras condolencias a la familia y amigos del reconocido político valdiviano, ex subsecretario de Medio Ambiente y ex colega del Ministerio del Interior, donde ejerció como jefe de gabinete en la región, Cristian Gutiérrez Pangui, quien falleció a los 53 años», expresaron.

Además, desde el Partido Demócrata Cristiano compartieron un post en Instagram. «El Partido Demócrata Cristiano expresa su profundo pesar por el fallecimiento de nuestro camarada y ex subsecretario de Medio Ambiente, Cristian Gutiérrez Pangui», indicaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Democracia Cristiana (@dc.chile)

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google